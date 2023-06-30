Оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС — ГУР

10:36 30 июня Киев, Украина

Оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников «Росатома» , руководивших действиями россиян.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции.

"Одними из первых со станции поехали трое сотрудников Росатома, которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с Росатомом. Согласно полученным указаниям, они должны выехать до 5 июля. Желательное направление - территория оккупированного Крыма. известно об отъезде на остров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", - говорится в сообщении ГУР.

Разведка также сообщает, что на территории ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.