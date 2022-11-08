Оккупанты укрепляют линии обороны — Минобороны Великобритании

10:05 08 ноября Киев, Украина

Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного Мариуполя. Для этого два завода производят бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



По данным разведки, так называемые "зубы дракона", вероятно, установлены между Мариуполем и селом Никольское и с севера Мариуполя до села Старый Крым.

Мариуполь является частью российского "наземного моста" из россии в Крым, ключевой логистической линии связи", - говорится в сообщении британской разведки.

Также "зубы дракона" дополнительно отправили для подготовки оборонительных укреплений на оккупированных территориях в Запорожье и Херсонщине.



Как сообщили в британской разведке, россия укрепляет свои линии обороны в районах оккупации. 19 октября 2022 года владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о строительстве укрепленной линии обороны - "линии Вагнера" - в оккупированной россией Луганской области.