Оккупанты угрожают медикам и грабят больницы на захваченных территориях

14:28 28 сентября Киев, Украина

Россияне на временно захваченных территориях усиливают давление на медиков и их близких, грабят медицинские учреждения.



Об этом в эфире телемарафона единственных новостей рассказала глава Национальной службы здоровья Наталья Гусак.

"Для них нет ничего святого, никаких международных правил. Я имею ввиду оккупационную власть. Мы держим связь со всеми нашими руководителями, со всеми медучреждениями. Это не только угрозы, это давление на родных, на близких, это какие-то неправомерные указы, это ограбление наших медучреждений", - рассказала Гусак.

Гусак сообщила, что недавно состоялась встреча с руководителями медучреждений деоккупированных территорий Харьковщины.

"Это трудно слушать спокойно. Даже в обычных фельдшерско-акушерских пунктах вывозилось все включительно со столами. То есть все оборудование, компьютерная техника. У нас были примеры, когда так называемому министерству здравоохранения "ЛНР" не нравилось то, что медицинскую помощь могут оказывать врачи первички ФЛП, и я никогда не думала, что мы дойдем до того, что им будут запрещать, и эти врачи ночью будут идти к своим пациентам, чтобы оказать медпомощь. Это как когда-то в коммунистической стране запрещали религию, так сейчас врачи-ФЛП”, – рассказала Гусак.

По ее словам, нередки случаи, когда главных врачей медучреждений месяцами держат в подвалах, требуя доступ к счетам больниц.