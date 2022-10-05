Оккупанты угрозами заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта — Генштаб

Находящиеся на временно захваченной Запорожской атомной электростанции военнослужащие рф оказывают морально-психологическое давление на работников АЭС. Их заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
В целом ситуация за последние сутки выглядит так — военные россии пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Силы рф осуществляют перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.
Силы рф продолжают обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществлять дистанционное минирование территории по отдельным направлениям и вести воздушную разведку. Наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От ударов сил рф пострадали объекты и гражданское население более 20 населённых пунктов. Среди них - Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях силы рф совершали обстрелы:
на Северском направлении – в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;
на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;
на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;
на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;
на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
В Новопавловском и Запорожском направлениях силы рф активных наступательных действий не вели. Нанесли обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времовка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении силы рф продолжают осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстреляли более 25 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.
Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работники угрозы заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".
В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения рф понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, силы рф переместили около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.
На временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений армия рф обустроила и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих.
Командование подразделений русских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла более десяти ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили семь враждебных БПЛА. Шесть из них – иранского производства.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также десять других важных объектов сил российской федерации.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
В целом ситуация за последние сутки выглядит так — военные россии пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращают попыток ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Силы рф осуществляют перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.
Силы рф продолжают обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществлять дистанционное минирование территории по отдельным направлениям и вести воздушную разведку. Наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В течение текущих суток оккупанты нанесли три ракетных и два авиационных удара, совершили более пятнадцати обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От ударов сил рф пострадали объекты и гражданское население более 20 населённых пунктов. Среди них - Белая Церковь, Редкодуб, Северск, Соледар, Белогорка, Карловка, Запорожье, Никополь, Кривой Рог и Мирное.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях силы рф совершали обстрелы:
на Северском направлении – в районах населенных пунктов Голышевское и Писаревка Сумской области;
на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Редкодуб, Волчанск и Двуречная;
на Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Ковшаровка, Каменка, Новолюбовка, Терны, Торское, Ивановка, Серебрянка, Спорное и Белогоровка;
на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Зайцево, Одрадовка, Нью-Йорк и Юрьевка;
на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
В Новопавловском и Запорожском направлениях силы рф активных наступательных действий не вели. Нанесли обстрелы в районах населенных пунктов Владимировка, Новоселка, Времовка, Шахтерское, Золотая Нива, Пречистовка, Павловка, Веселое, Красное, Дорожнянка и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении силы рф продолжают осуществлять мероприятия по перегруппировке и отводу своих подразделений. Обстреляли более 25 населённых пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатка, Андреевка, Новогреднево, Сухой Пруд, Луч, Степная Долина, Солдатское, Правдино и Мирное.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Новомихайловка.
Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работники угрозы заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".
В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения рф понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, силы рф переместили около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.
На временно оккупированной территории Луганской области из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений армия рф обустроила и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых военнослужащих.
Командование подразделений русских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных с целью восполнения потерь личного состава. По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла более десяти ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили семь враждебных БПЛА. Шесть из них – иранского производства.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, двенадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также десять других важных объектов сил российской федерации.
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