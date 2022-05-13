Оккупанты убили десятки гражданских на "дороге смерти" Мотыжин – Ясногородка

15:14 13 мая Киев, Украина

С конца февраля до середины марта на семикилометровом участке дороги между селами Мотыжин и Ясногородка Киевской области. были найдены тела 37 человек. Этих мирных жителей расстреляли в автомобилях российские военные в течение марта, когда присутствовали в регионе.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую полицию. Журналисты показали шокирующие кадры-свидетельства зверств оккупантов. Журналисты WSJ изучили видео с автомобильных регистраторов, поговорили с очевидцами и исследовали территорию вдоль этого пути.

«Как только мы выехали из села, это была дорога смерти, из Мотыжина до Ясногородки. Это было просто ужасно», — рассказал журналистам издания житель Мотыжина Юрий Супруненко, который покинул село в марте.

Мотыжин Бучанского района соединяется с основными магистралями, ведущими на запад страны, тремя дорогами. По двум из них в первую неделю после войны мотыжинцы пытались бежать из села в сторону шоссе Е40.

«Там погибло много гражданских», — говорится в расследовании.

Другие жители села начали уезжать по третьей дороге, ведущей на юго-восток, в сторону соседнего села Ясногородка. Но там мирные жители также подвергались обстрелам: всего на этом участке дороге были обнаружены тела 37 гражданских, заявили изданию в местном отделении полиции.



Журналисты предполагают, что обстрелы велись российскими войсками, которые находились восточнее Мотыжина. В апреле корреспонденты издания обнаружили осколки боеприпаса, который, как предполагают эксперты, был выпущен из мортиры. На то, что обстрелы велись именно российскими войсками, указывает найденная журналистами в предполагаемом месте дислокации российских войск братская могила. Рядом с ней журналисты издания обнаружили шевроны 37-й мотострелковой гвардейской бригады, базирующейся в Бурятии, — один из ее наводчиков в середине марта погиб под Киевом.

«Трупы были уже посиневшие, обстрелянные автомобили. Угадывались силуэты детей. Мои дети все это видели. У старшей дочери была истерика, она теперь по ночам не спит. Не хочу вспоминать», — рассказал житель Мотыжина Юрий Супруненко.

Посольство России в Вашингтоне никак не прокомментировало The Wall Street Journal эту информацию.