Оккупанты убьют пленных иностранцев из ВСУ - Подоляк

07:56 10 июня Киев, Украина

Россию надо признать страной-спонсором терроризма.

 
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и украинский переговорщик Михаил Подоляк о решении подконтрольных россии террористов в ОРДЛО убить в плену иностранных военных ВСУ.

Подоляк напомнил, что террористы ИГИЛ публично казнили людей. Он также подчеркнул, что никаких "республик" на оккупированной части Донбасса не существует, как и "судов" в них.

По его словам решение оккупантов доказывает – разницы между террористами из ИГИЛ и ЛДНР не существует.
 
"Кроме одного: последних содержит россия за нефте/газовые средства некоторых стран. россию необходимо признать страной-спонсором терроризма", – подытожил Подоляк.