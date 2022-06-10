Оккупанты убьют пленных иностранцев из ВСУ - Подоляк

Россию надо признать страной-спонсором терроризма.
Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента и украинский переговорщик Михаил Подоляк о решении подконтрольных россии террористов в ОРДЛО убить в плену иностранных военных ВСУ.
Подоляк напомнил, что террористы ИГИЛ публично казнили людей. Он также подчеркнул, что никаких "республик" на оккупированной части Донбасса не существует, как и "судов" в них.
По его словам решение оккупантов доказывает – разницы между террористами из ИГИЛ и ЛДНР не существует.
Подоляк напомнил, что террористы ИГИЛ публично казнили людей. Он также подчеркнул, что никаких "республик" на оккупированной части Донбасса не существует, как и "судов" в них.
По его словам решение оккупантов доказывает – разницы между террористами из ИГИЛ и ЛДНР не существует.
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