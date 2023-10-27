Оккупанты стягивают свои резервы со всей рф, чтобы прорвать оборону ВСУ

11:53 24 октября Киев, Украина

Оккупационные силы стягивают все свои резервы со всей территории россии, с целью прорвать линию обороны Вооруженных сил Украины на Восточном направлении. Несмотря на их усилия, пока не было зафиксировано стратегических успехов.



Владимир Фитьо, глава службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, рассказал в эфире телемарафона, что вражеская сторона использует тактику "мясных штурмов" с участием российских подразделений, таких как "Шторм-Z" и "Шторм-V". Эти подразделения включают бывших заключенных, офицеров штрафников и мобилизованных граждан.



Пресс-офицер подчеркнул, что россия стремится прорвать позиции ВСУ, однако украинские войска успешно удерживают активную оборону. Самые интенсивные бои на Востоке происходят на Купянском направлении, где за последние сутки позиции украинских защитников были подвергнуты 691 обстрелу. Главной целью агрессоров является захват Купянска и достижение хоть какой-то победы.



Несмотря на высокую интенсивность атак, враг на данном направлении не добился стратегического успеха, отметил Фитьо. В то же время на Бахмутском направлении ситуация напряженная, но контролируемая, и ВСУ успешно действуют, уничтожив 202 военнослужащих противника, не давая врагу продвигаться вперед.