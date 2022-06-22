Оккупанты сознательно казнили журналиста Макса Левина - RSF

15:39 22 июня Киев, Украина

После визита в Украину с 24 мая по 3 июня для расследования смерти украинского фотожурналиста Макса Левина организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала отчет с информацией и доказательствами того, что Левин, его друг военнослужащий Алексей Чернышев были казнены российскими солдатами.



Об этом



Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, в 20 км к северу от Киева. Они были убиты оккупантами, вероятнее всего, 13 марта.



Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти фотографа.



На основе собранных доказательств они пришли к выводу, что Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Доказательства против русских войск убедительны. Они собраны в отчете под названием "Как российские войска казнили украинского журналиста Макса Левина".



Следователи RSF воспроизвели события на основе полученных доказательств.



10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу близ Мощуна, когда пытался получить кадры военного вторжения россии в этот район.



Через три дня он вернулся на место, где был потерян беспилотник, к этому времени россияне уже занимали часть леса. Несмотря на это, Левин хотел вернуть беспилотник, поскольку был убежден, что фотографии, которые он сделал с помощью него, очень важны. Но это ему не удалось.



Представители RSF прибыли в Украину спустя почти два месяца после деоккупации – 24 мая. В сопровождении сотрудников СБУ они добрались Об этом сообщили на сайте международной правозащитной организации RSF.Тела Левина и Чернышева нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, в 20 км к северу от Киева. Они были убиты оккупантами, вероятнее всего, 13 марта.Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти фотографа.На основе собранных доказательств они пришли к выводу, что Левина и Чернышева хладнокровно казнили. Доказательства против русских войск убедительны. Они собраны в отчете под названием "Как российские войска казнили украинского журналиста Макса Левина".Следователи RSF воспроизвели события на основе полученных доказательств.10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу близ Мощуна, когда пытался получить кадры военного вторжения россии в этот район.Через три дня он вернулся на место, где был потерян беспилотник, к этому времени россияне уже занимали часть леса. Несмотря на это, Левин хотел вернуть беспилотник, поскольку был убежден, что фотографии, которые он сделал с помощью него, очень важны. Но это ему не удалось.Представители RSF прибыли в Украину спустя почти два месяца после деоккупации – 24 мая. В сопровождении сотрудников СБУ они добрались

до места преступления, в частности до сожженного автомобиля Левина.

Специалисты нашли здесь несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышева.

Недалеко от места преступления обнаружили несколько предметов с возможными следами ДНК, которые свидетельствуют о присутствии

российских солдат очень близко от места убийства Левина и Чернышева.

На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попал в Левина.

Несмотря на то, что эксперты "Репортеров без границ" затруднились ответить на все интересующие их вопросы, они сделали две гипотезы, как могли развиваться события. В организации выразили надежду, что однажды доказательства приведут к установлению лиц, совершивших это двойное убийство.



По словам генерального секретаря RSF Кристофа Делуара, анализ фотографий с места преступления и изъятых вещественных доказательств

четко указывает на казнь , которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки.

Представители RSF встретились с замгенпрокурора Украины, начальником отдела расследования преступлений против СМИ и руководителем прокуратуры Киевской области.



Фродже официально дал показания СБУ в Киеве 1 июня 2022 года. Также RSF передали девять улик, собранных на местах, и флешку с несколькими десятками фотографий с места преступления, сделанных Шовелем.



Макс Левин фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий, родился в 1981 году в Киевской области.



Сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото были в таких изданиях, как Wall Street Journal, TIME, Break.



Награжден орденом "За мужество" (посмертно).