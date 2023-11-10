Оккупанты сокращают зарплаты коллаборантам - ЦНС

09:26 10 ноября Киев, Украина

Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), на временно оккупированных территориях продолжает стремительно расти безработица. Выплаты зарплат задерживаются. Есть задолженности даже перед работниками оккупационных администраций.

На фоне этого жителям временно оккупированных территорий, сотрудничающих с российскими оккупационными администрациями, снизят зарплату.

Там объяснили, что россияне решили убрать надбавку для рабочих оккупационных администраций за работу в "сложных условиях".

"Это означает, что зарплата некоторых должностных лиц снизится в полтора раза", - отметили в ЦНС.

В то же время, Сопротивление отмечает, что эти изменения касаются только коллаборантов.

"Командировочные россияне будут получать доплаты вовремя", - указали в ЦНС.

Отметим, Малиновский райсуд Одессы вынес приговор так называемому "председателю военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимиру Сальдо - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на такой же срок занимать определенные должности.

Ранее сообщалось, что рф отправила на оккупированные территории дополнительные группы для "фильтрации".