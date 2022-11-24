Оккупанты разграбили Каховский исторический музей

14:18 24 ноября Киев, Украина



Армия рф разграбила исторический музей в Каховке во время отступления на Херсонщине и вывезла все в Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления



Музей насчитывал более 16 тыс. единиц хранения. Одними из наиболее ценных экспонатов являются антропоморфные стелы ямной культуры (III тыс. до н.э.), древнегреческие амфоры (III-II тыс. до н.э.), навершие булавы катакомбной культуры (II тыс. до н.э.), скифские ритуальные навершия (V в. до н.э.), золотая сарматская серьга (III-I вв. до н.э.), половецкие каменные женщины (XI-XII вв. н.э.), раннесредневековые люстры и др.



Также в музее была представлена коллекция огнестрельного и холодного турецкого оружия конца ХVIII- XIX вв.



Ранее оккупанты разграбили и вывезли 15 тыс. картин из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

Кроме того, россияне вывезли из Херсона ценные фонды областной библиотеки.



В начале ноября оккупанты ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре. Речь идет об иконах конца XVIII - начала XIX века.





