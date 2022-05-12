Оккупанты расстреляли двух мирных жителей. Видео

13:59 12 мая Киев, Украина

Американский телеканал CNN получил и обнародовал видеозаписи с камеры наблюдения одного из автосалонов в Киевской области, на которых зафиксирован момент убийства российскими оккупантами двух гражданских безоружных мужчин.

Записи сделаны 16 марта. В то время русская армия пыталась захватить Киев. На видео сняты пять российских солдат, которые хотят проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и окнам здания.



В какой-то момент к ним подходят двое мужчин. Журналистам удалось установить, что это был владелец салона, имени которого не называют, и охранник – 68-летний Леонид Пляц . К россиянам они подходили с поднятыми вверх руками. На видео нет звука, однако понятно, что между группами происходит диалог, после чего Пляц вместе с владельцем салона разворачивают и уходят. Затем два русских солдата стреляют им в спины.

Владелец автосалона погиб на месте, однако 68-летний Леонид еще оставался жив, пока россияне обыскивали автосалон. Мужчина смог добраться до поста охраны и позвать на помощь добровольцев. Те приехали на место, однако помочь раненому не смогли, и он скончался.

“Они палачи. Это ужасно, потому что мой отец был гражданским. Ему было 68 лет, мирный безоружный человек", – говорит дочь убитого мужчины Юлия, которая до сих пор не может смотреть запись с моментом убийства отца, однако хочет оставить ее, чтобы показать детям в будущем.

Камеры видеонаблюдения, находившиеся внутри автосалона, были сняты российскими военными, которые осматривали содержимое ящиков столов и выпивали алкоголь. Один из них примерил шапку, которую нашел в помещении.



Журналисты СNN отправили в Миноборону России просьбу прокомментировать произошедшее, но ответа не получили. Со своей стороны, в Офисе генерального прокурора журналистам рассказали, что ведут расследование этих убийств как военных преступлений.



Дочь Леонида Пляца надеется на наказание для убийц отца: «Их надо судить. Я надеюсь на международный суд. Не только Украина, но и весь мир должен узнать их преступления”.



Тело мужчины кремировали, его прах все еще находится в морге. Дочь надеется, что однажды сможет похоронить отца в могиле матери.