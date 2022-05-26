Оккупанты пытаются проникнуть в приграничные области Украины

11:34 26 мая Киев, Украина

Диверсионно-разведывательные группы россии все чаще пытаются проникнуть в приграничные области Украины.

Подразделения Министерства внутренних дел готовы к отпору любых попыток повторного вторжения рф с северного направления.



Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы совместно с подразделениями Вооруженных сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны россии. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В некоторых случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они обычно получают решительный отпор и с большими потерями отступают", - сказал Енин.



По его словам, сейчас вдоль границ с белоруссией элементов накопления ударных группировок врага не наблюдается.