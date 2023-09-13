Оккупанты пытаются активизировать штурмовые действия на Купянском направлении

Вооруженные силы российской федерации формируют мощный ударный фронт на направлении Купянского, и несмотря на противодействие со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжают свои агрессивные действия.
Об этом информировал начальник Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, в ходе своего выступления в телемарафоне.
Об этом информировал начальник Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, в ходе своего выступления в телемарафоне.
Он также подчеркнул, что обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе не прекращаются, при этом российские военные наносят удары по жилым домам и сельскохозяйственным предприятиям.
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