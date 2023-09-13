Оккупанты пытаются активизировать штурмовые действия на Купянском направлении

18:40 13 сентября Киев, Украина





Об этом информировал начальник Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, в ходе своего выступления в телемарафоне. Вооруженные силы российской федерации формируют мощный ударный фронт на направлении Купянского , и несмотря на противодействие со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжают свои агрессивные действия.Об этом информировал начальник Харьковской областной военной администрации, Олег Синегубов, в ходе своего выступления в телемарафоне.

"Ситуация на Купянском направлении остается непростой. Российские вооруженные силы формируют мощный ударный фронт, с целью активизировать новые атаки. Эти действия с их стороны продолжаются уже несколько месяцев, несмотря на то, что они регулярно получают удары от наших вооруженных сил, подвергаясь поражениям в живой силе, технике и вооружении и вынуждены отступать для восстановления", - подчеркнул Синегубов.



Он также подчеркнул, что обстрелы гражданской инфраструктуры в регионе не прекращаются, при этом российские военные наносят удары по жилым домам и сельскохозяйственным предприятиям.