Оккупанты пытались наступать в трех областях - сводка

09:23 14 декабря Киев, Украина





В частности, Силы обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах



Вчера враг осуществил 12 ракетных и авиаударов и более 60 обстрелов из РСЗО по украинским позициям на шести направлениях. Во вторник Вооруженными силами были пресечены попытки наступления в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в среду, 14 декабря.В частности, Силы обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области , Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.Вчера враг осуществил 12 ракетных и авиаударов и более 60 обстрелов из РСЗО по украинским позициям на шести направлениях.

"Противник нанес один авиационный и 11 ракетных ударов, из них три – по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня", – говорится в сводке.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка оставалась без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.



На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Роща Черниговской области, Кучеривка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелка, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Домашнее, Миловое, Двухлетняя и Красное Харьковской области.



На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово, Терны – Донецкой.



На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.



На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.



На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское Запорожской области.



На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражения потерпели более двадцати населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Милово Херсонской области и город Херсон.



В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава противника.



В ночь с 12 на 13 декабря, в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области уничтожены более 15 военнослужащих вооруженных сил рф. В Запорожской области потери врага составляют до 100 раненых оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.



Также стало известно, что в связи со значительным количеством раненых захватчиков так называемым "указом" оккупантов под нужды военных передаются больница №15 в населенном пункте Юбилейное Луганской области и больница №3 в Луганске.