Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия вокруг Северодонецка - Британская разведка

10:30 14 июня Киев, Украина





Согласно данным британской разведки на 14 июня, основными оперативными усилиями россии остается наступление на Северодонецкий карман на Донбассе , и его западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения на харьковском направлении.

Также отмечается, что первый зампред Военно-промышленного комплекса россии прогнозировал, что государственные расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей, что может приблизиться к увеличению оборонного бюджета россии на 20%.

"Финансирование российского правительства позволяет медленно мобилизовать оборонно-промышленную базу страны, чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к ней войной в Украине. Однако отрасль может иметь проблемы с выполнением многих из этих требований, частично из-за последствий санкций и нехватки опыта", — говорится в сообщении.

По данным разведки, российское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать усилия по замене утраченного в Украине оборудования.