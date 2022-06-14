Оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия вокруг Северодонецка - Британская разведка

Согласно данным британской разведки на 14 июня, основными оперативными усилиями россии остается наступление на Северодонецкий карман на Донбассе, и его западная группа войск, вероятно, впервые за несколько недель достигла небольшого продвижения на харьковском направлении.
Также отмечается, что первый зампред Военно-промышленного комплекса россии прогнозировал, что государственные расходы на оборону возрастут на 600-700 миллиардов рублей, что может приблизиться к увеличению оборонного бюджета россии на 20%.
По данным разведки, российское производство высококачественной оптики и передовой электроники, вероятно, остается проблемным и может подорвать усилия по замене утраченного в Украине оборудования.
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