Оккупанты продолжают минировать поля и дороги в Запорожской области - ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает, что оккупационные войска рф в Мелитопольском районе Запорожской области активно размещают минны на грунтовых дорогах и засеянных полях.
На временно оккупированных территориях юга Украины, включая Мелитопольский район, оккупационные войска россии продолжают использовать специальную военную технику, чтобы установить минные ограждения как на засеянных полях, так и на грунтовых дорогах.
Согласно имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, способный устанавливать до 208 мин в минуту, был неоднократно замечен в полях около Мелитополя.
Центр национального сопротивления подчеркнул, что такие действия оккупантов серьезно угрожают жизни мирных граждан.
На временно оккупированных территориях юга Украины, включая Мелитопольский район, оккупационные войска россии продолжают использовать специальную военную технику, чтобы установить минные ограждения как на засеянных полях, так и на грунтовых дорогах.
Согласно имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, способный устанавливать до 208 мин в минуту, был неоднократно замечен в полях около Мелитополя.
Центр национального сопротивления подчеркнул, что такие действия оккупантов серьезно угрожают жизни мирных граждан.
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