Оккупанты продолжают минировать поля и дороги в Запорожской области - ЦНС

11:53 04 июля Киев, Украина

Центр национального сопротивления сообщает, что оккупационные войска рф в Мелитопольском районе Запорожской области активно размещают минны на грунтовых дорогах и засеянных полях.

На временно оккупированных территориях юга Украины, включая Мелитопольский район, оккупационные войска россии продолжают использовать специальную военную технику, чтобы установить минные ограждения как на засеянных полях, так и на грунтовых дорогах.

Согласно имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, способный устанавливать до 208 мин в минуту, был неоднократно замечен в полях около Мелитополя.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что такие действия оккупантов серьезно угрожают жизни мирных граждан.