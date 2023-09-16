Оккупанты приступили к мобилизации жителей оккупированных территорий - ЦНС

08:20 16 сентября Киев, Украина

Результатом мероприятий по так называемым "выборам" стало уточнение списков жителей временно оккупированных территорий (ВОТ), пригодных для пополнения российского войска. Как сообщил 15 сентября Центр национального сопротивления (ЦНС), российские оккупанты уже завершают подготовку к мобилизации местного населения на войну против Украины.

"На захваченных землях Херсонщины "военкоматы" захватчиков уже разработали мобилизационный план и выдают повестки офицерам запаса. Они работают на основе данных, которые жильцы предоставляли во время "выборов" и раздачи продуктовых наборов", - указывают в ЦНС.

В организации отметили, что на ВОТ Донеччины во время "выборов" оккупанты раздали 100 повесток.

В ЦНС предупреждают, что россияне активно собирают данные о лицах 2006 года рождения, запланированных к мобилизации в 2024 году.

Напомним, по данным Генштаба, в ближайшее время в россии и на временно оккупированных ею территориях Украины начнется массовая принудительная мобилизация населения. Ее показатели по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

Ранее в ГУР сообщалось, что россия ежемесячно привлекает в армию около 20 тысяч человек.