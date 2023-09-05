Оккупанты приплачивают деньги тем, кто согласится взять паспорт рф

09:34 27 августа Киев, Украина

Фейковые выборы на оккупированных россией территориях Украины стремительно приближаются, а электората нет. Украинцы категорически не хотят брать российские паспорта, даже даром не хотят. И тут сработала "отрицательная смекалка" русских.

Поскольку на временно оккупированных территориях стремительно падает уровень жизни, и у людей нет денег, россияне, воспользовавшись ситуацией предлагают местным деньги, если те возьмут паспорта рф. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает Центр национального сопротивления.

"В результате падения уровня жизни россияне делают жителей региона еще более зависимыми от оккупантов, которые выдают 10 тысяч рублей (около 3800 гривен) выплат в обмен на паспорт", - сообщили в организации.

По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях большинство промышленных объектов либо не работает, либо переведены на 4-дневные рабочие недели. В то же время растет долг по зарплатам.

В ЦНС указывают, что к обнищанию местного населения привело несколько факторов, кроме войны: мобилизация большинства работников, отсутствие рынков сбыта и предпочтение оккупантами конкурентов из рф.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нашли еще один способ шантажа населения на оккупированных территориях. Они требуют от людей показать российский паспорт в обмен на бесплатные лекарства.

В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам депортацией в Сибирь – Генштаб.