Оккупанты приплачивают деньги тем, кто согласится взять паспорт рф

Фейковые выборы на оккупированных россией территориях Украины стремительно приближаются, а электората нет. Украинцы категорически не хотят брать российские паспорта, даже даром не хотят. И тут сработала "отрицательная смекалка" русских.
Поскольку на временно оккупированных территориях стремительно падает уровень жизни, и у людей нет денег, россияне, воспользовавшись ситуацией предлагают местным деньги, если те возьмут паспорта рф. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях большинство промышленных объектов либо не работает, либо переведены на 4-дневные рабочие недели. В то же время растет долг по зарплатам.
В ЦНС указывают, что к обнищанию местного населения привело несколько факторов, кроме войны: мобилизация большинства работников, отсутствие рынков сбыта и предпочтение оккупантами конкурентов из рф.
Ранее сообщалось, что российские захватчики нашли еще один способ шантажа населения на оккупированных территориях. Они требуют от людей показать российский паспорт в обмен на бесплатные лекарства.
В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам депортацией в Сибирь – Генштаб.
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