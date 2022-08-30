Оккупанты прибегают к крайним мерам для пополнения армии рф - Гайдай

"В том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок - ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации", - подчеркнул губернатор.