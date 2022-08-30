Оккупанты прибегают к крайним мерам для пополнения армии рф - Гайдай
10:44 18 августа Киев, Украина
В оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация.
Об этом 18 августа сообщил глава ОВА Сергей Гайдай
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По его словам, работники военкоматов на захваченных территориях "прибегают к крайним мерам" для пополнения армии рф.
"В том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок - ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации", - подчеркнул губернатор.
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