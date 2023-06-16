Оккупанты препятствуют переводу энергоблока на ЗАЭС в безопасный режим

Оккупанты на ЗАЭС препятствуют переводу в безопасный режим "холодного останова" энергоблока №5 Запорожской атомной станции, который остается единственным из шести энергоблоков станции в "горячем" останове и продолжает потреблять дефицитную воду из пруда охладителя.
Соответствующую информацию предоставила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Соответствующую информацию предоставила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Исполняющий обязанности председателя ГИЯРУ Олег Кориков назвал эти противоправные действия грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии со стороны "фейковой эксплуатирующей организации" и российских военных оккупантов.
В сообщении отмечается, что данный вопрос обсуждался на еженедельном совещании по коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулированием во вторник.
Как заверили в инспекции, специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и подчеркивают важность доступа к Запорожской ТЭС, а также ее отводящему каналу, к пруду-охладителю ЗАЭС, чтобы более точно оценить ситуацию с обеспечением атомной станции резервами воды после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками и связанного с этим разлива Каховского водохранилища, которое служило источником воды для пруда-охладителя ЗАЭС.
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