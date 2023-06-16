Оккупанты препятствуют переводу энергоблока на ЗАЭС в безопасный режим

16:57 14 июня Киев, Украина





Соответствующую информацию предоставила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). Оккупанты на ЗАЭС препятствуют переводу в безопасный режим "холодного останова" энергоблока №5 Запорожской атомной станции, который остается единственным из шести энергоблоков станции в "горячем" останове и продолжает потреблять дефицитную воду из пруда охладителя.Соответствующую информацию предоставила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Российские оккупанты не дают украинскому персоналу ЗАЭС выполнить перевод энергоблока №5 в состояние "холодного" останова, согласно распоряжению Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года", - сообщила ГИЯРУ.



Исполняющий обязанности председателя ГИЯРУ Олег Кориков назвал эти противоправные действия грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии со стороны "фейковой эксплуатирующей организации" и российских военных оккупантов.



В сообщении отмечается, что данный вопрос обсуждался на еженедельном совещании по коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулированием во вторник.

"Надеемся, что во время своего следующего визита на ЗАЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в "холодный" останов", - подчеркнул Кориков, назвав действия захватчиков очередным ядерным шантажом.



Как заверили в инспекции, специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и подчеркивают важность доступа к Запорожской ТЭС, а также ее отводящему каналу, к пруду-охладителю ЗАЭС, чтобы более точно оценить ситуацию с обеспечением атомной станции резервами воды после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками и связанного с этим разлива Каховского водохранилища, которое служило источником воды для пруда-охладителя ЗАЭС.