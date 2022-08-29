Оккупанты потеряли около 80 000 человек убитыми и ранеными - Пентагон

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что российская федерация в войне с Украиной потеряла от 70 000 до 80 000 человек убитыми и ранеными.
Об этом сообщает CNN.
Это значительное количество, подчеркнул Каль, учитывая, что россия «не достигла ни одной из целей владимира путина» с момента вторжения в Украину в конце февраля.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска потеряли 40 тысяч человек с момента вторжения. Еще несколько десятков тысяч солдат были «искалечены». Тогда же директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о 15 тысячах убитых российских военных в Украине, еще примерно 45 000 солдат могут быть ранены.
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