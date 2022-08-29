Оккупанты потеряли около 80 000 человек убитыми и ранеными - Пентагон

07:41 09 августа Киев, Украина

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что российская федерация в войне с Украиной потеряла от 70 000 до 80 000 человек убитыми и ранеными.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, можно с уверенностью предположить, что русские, вероятно, потеряли 70 или 80 000 человек менее чем за шесть месяцев. Теперь это сочетание убитых в бою и раненых в бою, это число может быть немного ниже, немного выше, но я думаю, что это примерное значение», — сказал Каль.

Это значительное количество, подчеркнул Каль, учитывая, что россия «не достигла ни одной из целей владимира путина» с момента вторжения в Украину в конце февраля.

«Моральный дух украинцев и их воля к бою не вызывают сомнений, и я думаю, что они намного выше, чем в среднем готовность к бою на стороне россии, поэтому я думаю, что это дает украинцам значительное преимущество», — уверен Каль.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска потеряли 40 тысяч человек с момента вторжения. Еще несколько десятков тысяч солдат были «искалечены». Тогда же директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о 15 тысячах убитых российских военных в Украине, еще примерно 45 000 солдат могут быть ранены.