Оккупанты поспешно вывозят из Херсона свои "госучреждения"

Российские оккупанты начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным Генштаба, во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.
Также в Генштабе сообщили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти готовят эвакуацию части мирных жителей Херсона, опасаясь продвижения ВСУ.
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