Оккупанты поспешно вывозят из Херсона свои "госучреждения"

06:50 17 октября Киев, Украина

Российские оккупанты начали эвакуировать так называемые "госучреждения" из неподконтрольной Украине части Херсонской области в Крым. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений", - отмечает украинское военное командование.

По данным Генштаба, во временно оккупированный Крым вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.

Также в Генштабе сообщили, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные власти готовят эвакуацию части мирных жителей Херсона, опасаясь продвижения ВСУ.