13:05 11 Март Киев, Украина

По данным военнослужащих ТрО, которые вышли из осады в Пологах Запорожской области, российские военнослужащие похитили двух детей, сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"В четверг, 10 марта, из осады вышли военнослужащие ТрО, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшной истории. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения. Среди них – девочка 8 лет (дочь одного из фермеров), которой оторвало ногу. Ее увидели приехавшие оккупанты , чтобы оказать медицинскую помощь своим трем раненым солдатам. Окупанты сказали, что забирают ребенка, а когда уже собирались ехать, то увидели еще и мальчика, у которого тоже была оторвана нога. Они и его забрали и вывезли этих юных местных жителей в неизвестном направлении," - сообщает Александр Старух.

Чтобы не было искажения этой информации в российских СМИ о происходящих событиях в Запорожской области, рассказываем об этом геноциде украинцев со стороны оккупационной армии РФ.