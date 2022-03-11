Оккупанты похищают людей - глава Запорожской ОГА
13:05 11 Март Киев, Украина
По данным военнослужащих ТрО, которые вышли из осады в Пологах Запорожской области, российские военнослужащие похитили двух детей, сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.
"В четверг, 10 марта, из осады вышли военнослужащие ТрО, которые рассказали о ситуации в населенном пункте Пологи и страшной истории. По их словам, в результате обстрела жилых домов этого населенного пункта было очень много пострадавших среди мирного населения. Среди них – девочка 8 лет (дочь одного из фермеров), которой оторвало ногу.
Ее увидели приехавшие оккупанты
, чтобы оказать медицинскую помощь своим трем раненым солдатам. Окупанты сказали, что забирают ребенка, а когда уже собирались ехать, то увидели еще и мальчика, у которого тоже была оторвана нога. Они и его забрали и вывезли этих юных местных жителей в неизвестном направлении," - сообщает Александр Старух.
Чтобы не было искажения этой информации в российских СМИ о происходящих событиях в Запорожской области, рассказываем об этом геноциде украинцев со стороны оккупационной армии РФ.
"Кроме того, хочу отметить, что в оккупированных городах по словам очевидцев, солдаты-оккупанты рушат дома местных жителей, забирают мобильные телефоны и устраивают разного характера проверки, нарушая нормы Международного гуманитарного права," - сообщает Старух на своей странице ФБ.
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