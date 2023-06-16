Оккупанты подрывают гидротехнические сооружения в двух областях

Российские военные устраивают взрывы гидротехнических сооружений на территории Запорожской и Херсонской областей, где контратакуют ВСУ.
Информацию об этом подтвердил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Владислав Дударь, ссылаясь на данные Military Media Center в Telegram.
Информацию об этом подтвердил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Владислав Дударь, ссылаясь на данные Military Media Center в Telegram.
По его словам, на данный момент последствия таких действий не имеют широкого масштаба, однако каждый взрыв негативно сказывается на сельскохозяйственных угодьях в одном-двух поселках, и эти инциденты происходят регулярно.
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