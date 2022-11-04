Оккупанты подготовили почву для своего ухода из Херсона - Politico

Западные чиновники уверены в перспективах отхода российских военных с ранее захваченного Херсона.
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
По его словам, за последние пару недель украинская армия достигла "впечатляющих" успехов в кампании по возвращению территории, оккупированной российскими силами. Они же взамен были вынуждены перейти к более оборонительной позиции; кроме того, им "критически не хватает боеприпасов".
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
По его словам, за последние пару недель украинская армия достигла "впечатляющих" успехов в кампании по возвращению территории, оккупированной российскими силами. Они же взамен были вынуждены перейти к более оборонительной позиции; кроме того, им "критически не хватает боеприпасов".
Тем временем, Sky News со ссылкой на западных чиновников прогнозирует, что президента рф владимира путина ожидает волна резкой критики от сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона.
По словам одного из чиновников, не похоже, что позиция путина находится под непосредственной угрозой, однако правые силы давят на российское Минобороны, которое плохо руководит ведением войны.
Западные чиновники отмечают, что, хотя в район Херсона прибывает все больше российских войск, большая часть из них являются недавно мобилизованными резервистами, которые часто "ужасно оснащены и подготовлены".
По их словам, российским войскам также "критически не хватает" боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов.
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