Оккупанты планируют провокацию на территории Луганской области

07:11 11 января Киев, Украина

Российские захватчики намерены обстрелять одно из медицинских учреждений на территории Луганской области и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

Уточняется, что из-за того, что в медицинских учреждениях региона теперь приоритетно обслуживают российских военнослужащих, на оккупированных территориях обострился гуманитарный кризис.

Гражданские не могут получить медицинскую помощь в больницах вовремя, поэтому у "администраций" возникли проблемы с настроениями среди населения.
"Для того, чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. По информации подполья, россияне планируют ударить именно по отделению с гражданскими", - говорится в сообщении.