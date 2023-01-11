Оккупанты планируют провокацию на территории Луганской области

Российские захватчики намерены обстрелять одно из медицинских учреждений на территории Луганской области и обвинить в этом Вооруженные Силы Украины.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Уточняется, что из-за того, что в медицинских учреждениях региона теперь приоритетно обслуживают российских военнослужащих, на оккупированных территориях обострился гуманитарный кризис.
Гражданские не могут получить медицинскую помощь в больницах вовремя, поэтому у "администраций" возникли проблемы с настроениями среди населения.
Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.
Уточняется, что из-за того, что в медицинских учреждениях региона теперь приоритетно обслуживают российских военнослужащих, на оккупированных территориях обострился гуманитарный кризис.
Гражданские не могут получить медицинскую помощь в больницах вовремя, поэтому у "администраций" возникли проблемы с настроениями среди населения.
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