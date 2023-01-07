Оккупанты планируют отправить на фронт 2000 человек из Горловки – ЦНС

Российские захватчики намерены отправить на войну около двух тысяч жителей оккупированной Горловки Донецкой области. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает Центр национального сопротивления.
Подчеркивается, что забирать на войну планируют даже госслужащих.
Там уточнили, что, например, на оккупированных территориях Донецкой области в местном ГИБДД бывшее руководство, состоявшее из коллаборантов, заменили россиянами, а рядовым инспекторам сообщили, что бронь с них снята.
Напомним, россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре.
Ранее сообщалось, что медикам Горловки приказали паковать "вагнеровцев" в пакеты без экспертиз.
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