Оккупанты планируют отправить на фронт 2000 человек из Горловки – ЦНС

09:05 07 января Киев, Украина

Российские захватчики намерены отправить на войну около двух тысяч жителей оккупированной Горловки Донецкой области. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает Центр национального сопротивления.

Подчеркивается, что забирать на войну планируют даже госслужащих.

"Оккупационные "военные комиссариаты" в Горловке получили разнарядку на мобилизацию еще 2000 человек. В связи с этим бронь снимается даже с российских гражданских госслужащих, которых перевели в Украину", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что, например, на оккупированных территориях Донецкой области в местном ГИБДД бывшее руководство, состоявшее из коллаборантов, заменили россиянами, а рядовым инспекторам сообщили, что бронь с них снята.

Напомним, россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

Ранее сообщалось, что медикам Горловки приказали паковать "вагнеровцев" в пакеты без экспертиз.