Оккупанты перемещают необычный боекомплект в Бердянск - Андрющенко

Информируется о перемещении необычного боекомплекта из Мариуполя и его окрестностей в направлении Бердянска оккупантами, а также о ремонте пушек на одном из заводов.
Об этом информирует советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко.
Он сообщает, что на территории района вдоль побережья Азовского моря были замечены боекомплекты, упакованные в необычные (зеленого цвета) ящики, изготовленные из древесины и имеющие непонятную маркировку.
По словам советника мэра, эти боекомплекты поступали в направлении Бердянска, доставляясь по морю.
Об этом информирует советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко.
Он сообщает, что на территории района вдоль побережья Азовского моря были замечены боекомплекты, упакованные в необычные (зеленого цвета) ящики, изготовленные из древесины и имеющие непонятную маркировку.
По словам советника мэра, эти боекомплекты поступали в направлении Бердянска, доставляясь по морю.
Кроме того, Петр Андрющенко сообщает, что оккупанты начали проводить ремонт артиллерийских орудий на территории Мариуполя, находящейся на предприятии ММК им. Ильича.
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