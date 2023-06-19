Оккупанты перемещают необычный боекомплект в Бердянск - Андрющенко

11:54 19 июня Киев, Украина

Информируется о перемещении необычного боекомплекта из Мариуполя и его окрестностей в направлении Бердянска оккупантами, а также о ремонте пушек на одном из заводов.

Об этом информирует советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко.

Он сообщает, что на территории района вдоль побережья Азовского моря были замечены боекомплекты, упакованные в необычные (зеленого цвета) ящики, изготовленные из древесины и имеющие непонятную маркировку.

По словам советника мэра, эти боекомплекты поступали в направлении Бердянска, доставляясь по морю.
 
"Возможно, это новые виды снарядов, только что произведенные, либо это поставки от стран, поддерживающих путина. Мы сейчас выясняем подробности", - добавил он.
 
Кроме того, Петр Андрющенко сообщает, что оккупанты начали проводить ремонт артиллерийских орудий на территории Мариуполя, находящейся на предприятии ММК им. Ильича.
 
"В среднем один раз в неделю мы наблюдаем поставку артиллерийских орудий среднего калибра для ремонта. Орудия в основном поступают из Бердянского направления", - отметил он.