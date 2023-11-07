Оккупанты перебрасывают свою военную технику: в Мариуполе зафиксировано перемещение

10:23 07 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко.



По его информации, в регионе наблюдается движение колонн военной техники, а также вертолетов в районе Бердянска. Кроме того, более десяти грузовиков с боеприпасами двигаются через В оккупированном Мариуполе зафиксирована активизация движения российской военной техники в направлении города Токмак. Этот процесс осуществляется через города Бердянск и Приморское, расположенные в Запорожской области.Об этом сообщил советник мэра Мариуполя, Петр Андрющенко.По его информации, в регионе наблюдается движение колонн военной техники, а также вертолетов в районе Бердянска. Кроме того, более десяти грузовиков с боеприпасами двигаются через Мариуполь

Сотрудники с инспекцией пронаблюдали подтверждение более чем 20 грузовиков с боеприпасами, которые двигаются из Мариуполя в направлении Приазовского в Запорожской области, после чего "исчезают" в сторону линии фронта.



По словам Андрющенко, также отмечено движение тягачей (тралов) для перевозки тяжелой военной техники в направлении Мариуполя.