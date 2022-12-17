Оккупанты отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки - Генштаб

09:31 17 декабря Киев, Украина

Рф осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 декабря.

Отмечается, что среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным жителям предлагают переезд во временно оккупированный Крым.

А в Луганской области, по информации Генштаба, оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству рф.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки отбили вражеские атаки в районах более 20 населенных пунктов.