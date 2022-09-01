Оккупанты отбирают у фермеров на захваченных территориях урожай нового сезона

13:06 16 августа Киев, Украина

Оккупанты отбирают у фермеров на захваченных территориях урожай нового сезона, объем украденного может исчисляться миллионами тонн.

 
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона во вторник, 16 августа.

По его словам, оккупанты совместно с коллаборантами изымают урожай путем грабежей, разбоя, мошенничества и принуждения,
 
"В прошлом году на территориях, которые сегодня оккупированы, урожай в общей сложности был около 20 млн тонн зерновых и масличных культур. Эти регионы традиционно имели много озимых пшеницы и ячменя, которые одними из первых собирали в Украине летом. Это означает, что объемы злоупотреблений по новому урожаю исчисляются там миллионами тонн. Это преступления разного характера, но в любом случае – хищение", – сказал Сольский.
 
Он отметил, что первыми под "прицел" оккупантов, попадают фермеры с активной проукраинской позицией, а также аграрии, отказавшиеся перерегистрировать деятельность и сотрудничать с оккупационными властями.