Оккупанты отбирают у фермеров на захваченных территориях урожай нового сезона, объем украденного может исчисляться миллионами тонн.
Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона во вторник, 16 августа.
По его словам, оккупанты совместно с коллаборантами изымают урожай путем грабежей, разбоя, мошенничества и принуждения,
По его словам, оккупанты совместно с коллаборантами изымают урожай путем грабежей, разбоя, мошенничества и принуждения,
Он отметил, что первыми под "прицел" оккупантов, попадают фермеры с активной проукраинской позицией, а также аграрии, отказавшиеся перерегистрировать деятельность и сотрудничать с оккупационными властями.
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