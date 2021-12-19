Оккупанты организовали в Крыму "молодежные кибердружины", которые ищут "экстремизм" в Интернете

14:04 29 Ноябрь Киев, Украина





Об этом сообщила "Ассоциация реинтеграции Крыма". На территории Крыма оккупанты продолжают создавать так называемые "кибердружины", занимающиеся мониторингом соцсетей в поисках публикаций, в которых жители полуострова выражают недовольство "властью" или перепечатывают "экстремистские" материалы.Об этом сообщила "Ассоциация реинтеграции Крыма".

“Россия сдерживает народные недовольства своим традиционными агрессивными методами. Теперь крымчанам за лайк или репост материалов, которые оккупационные власти относят к категории "экстремистских" грозит штраф, а в случае повтора, можно получить реальный срок. Помогают в выявлении "неверных" "кибердружинники" - члены " добровольной молодежной организации", в задачи которых входит мониторинг соцсетей для выявления "запрещенных материалов", - говорится в сообщении.

Обнаружив "нарушения" "кибердружинники" пишут заявление в "Роскомнадзор". Впрочем, пожаловаться на любой контент можно и анонимно, поэтому сделать это может любой. Есть информация, что ФСБ создала целую армию ботов в социальных сетях, массово направляющих такие жалобы, заставляя администрацию соцсетей реагировать и блокировать контент.



Согласно информации с сайта кибердружинников, в их ряды входят 20 000 человек из разных регионов РФ, а с 2017 их представители начали появляться и в оккупированном Крыму.



Главным центром "противодействия неверным", где готовят кадры для спецслужб РФ, стал Севастопольский госуниверситет.



В марте 2021 года в Институте радиоэлектроники и информбезопасности было создано "студенческое волонтерское объединение" "Киберагенты информбезопасности".



Осенью 2021 в ряды кибердружинников приобщили и студентов Севастопольского промышленно-технологического колледжа, где сейчас готовят не только поваров, но и юристов для раздутого штата оккупационных карательных структур.

"По данным из открытых источников, результаты последних 3-х лет работы "кибердружинникив " в Крыму достаточно скромные. Например, судорожные попытки ялтинской "администрации" в 2017-2018 годах "организовать соответствующий процесс" привели исключительно к бумажным последствиям. Очевидно, что ни ученики, ни педагоги, ни даже "администрации" общеобразовательных учреждений города не горели желанием реализовывать эту инициативу", - говорится в отчете.

Однако авторы отчета отмечают, что вмешательство "контрольно-надзорных органов" в сектор интернет-коммуникаций постоянно усиливается и является дополнительным риском для жителей Крыма. Пока этот процесс тормозила пандемия COVID-19, но Кремль снова начинает форсировать ситуацию.



Наказываются не только явная критика действий оккупационной власти или констатация их незаконности, но и любое ненасильственное выражение мнения в интернете, выходящее за пределы установленной Кремлем идеологии.