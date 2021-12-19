Оккупанты организовали в Крыму "молодежные кибердружины", которые ищут "экстремизм" в Интернете

На территории Крыма оккупанты продолжают создавать так называемые "кибердружины", занимающиеся мониторингом соцсетей в поисках публикаций, в которых жители полуострова выражают недовольство "властью" или перепечатывают "экстремистские" материалы.
Об этом сообщила "Ассоциация реинтеграции Крыма".
Об этом сообщила "Ассоциация реинтеграции Крыма".
Обнаружив "нарушения" "кибердружинники" пишут заявление в "Роскомнадзор". Впрочем, пожаловаться на любой контент можно и анонимно, поэтому сделать это может любой. Есть информация, что ФСБ создала целую армию ботов в социальных сетях, массово направляющих такие жалобы, заставляя администрацию соцсетей реагировать и блокировать контент.
Согласно информации с сайта кибердружинников, в их ряды входят 20 000 человек из разных регионов РФ, а с 2017 их представители начали появляться и в оккупированном Крыму.
Главным центром "противодействия неверным", где готовят кадры для спецслужб РФ, стал Севастопольский госуниверситет.
В марте 2021 года в Институте радиоэлектроники и информбезопасности было создано "студенческое волонтерское объединение" "Киберагенты информбезопасности".
Осенью 2021 в ряды кибердружинников приобщили и студентов Севастопольского промышленно-технологического колледжа, где сейчас готовят не только поваров, но и юристов для раздутого штата оккупационных карательных структур.
Согласно информации с сайта кибердружинников, в их ряды входят 20 000 человек из разных регионов РФ, а с 2017 их представители начали появляться и в оккупированном Крыму.
Главным центром "противодействия неверным", где готовят кадры для спецслужб РФ, стал Севастопольский госуниверситет.
В марте 2021 года в Институте радиоэлектроники и информбезопасности было создано "студенческое волонтерское объединение" "Киберагенты информбезопасности".
Осенью 2021 в ряды кибердружинников приобщили и студентов Севастопольского промышленно-технологического колледжа, где сейчас готовят не только поваров, но и юристов для раздутого штата оккупационных карательных структур.
Однако авторы отчета отмечают, что вмешательство "контрольно-надзорных органов" в сектор интернет-коммуникаций постоянно усиливается и является дополнительным риском для жителей Крыма. Пока этот процесс тормозила пандемия COVID-19, но Кремль снова начинает форсировать ситуацию.
Наказываются не только явная критика действий оккупационной власти или констатация их незаконности, но и любое ненасильственное выражение мнения в интернете, выходящее за пределы установленной Кремлем идеологии.
Наказываются не только явная критика действий оккупационной власти или констатация их незаконности, но и любое ненасильственное выражение мнения в интернете, выходящее за пределы установленной Кремлем идеологии.
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