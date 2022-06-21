Оккупанты "нервно реагируют на активность Украины" - Зеленский

Армия рф увеличивает обстрелы и обостряет вооруженное противостояние, так как "нервно реагирует на активность Украины".
Об этом в понедельник, 20 июня, в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что оккупанты делают попытки жестоких наступательных действий на востоке страны.
Он отметил, что оккупанты делают попытки жестоких наступательных действий на востоке страны.
Он подчеркнул, что Донбасс сейчас идут самые сложные бои. Вооруженные силы Украины продолжают защищать Северодонецк и Лисичанск.
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