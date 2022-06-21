Оккупанты "нервно реагируют на активность Украины" - Зеленский

07:55 21 июня Киев, Украина

Армия рф увеличивает обстрелы и обостряет вооруженное противостояние, так как "нервно реагирует на активность Украины".

 
Об этом в понедельник, 20 июня, в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что оккупанты делают попытки жестоких наступательных действий на востоке страны.
 
"Как я предполагал, россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова и Одессы. Противник делает попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", - заявил он.
 
Он подчеркнул, что Донбасс сейчас идут самые сложные бои. Вооруженные силы Украины продолжают защищать Северодонецк и Лисичанск.