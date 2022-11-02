Оккупанты не смогут преодолеть украинских партизан - ISW

12:59 02 ноября Киев, Украина





Об этом сообщили аналитики Института американского изучения войны (ISW) в своем отчете.



Специалисты отмечают, что по состоянию на начало ноября партизанское движение ликвидировало по меньшей мере 11 российских оккупационных чиновников, а также известных коллаборантов.



Оккупанты не смогли эффективно скрыть личности коллаборантов и не обеспечили базовую безопасность российских оккупационных чиновников в их домах и на рабочих местах, отмечает Институт.



Российские захватчики также не смогли защитить уязвимые участки критически важных наземных линий связи: железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности. У россиян мало шансов нейтрализовать партизанское движение в Украине, поскольку последнее слишком мощное. В частности, с начала полномасштабного вторжения рф украинские партизаны совершили десятки подтвержденных нападений.Об этом сообщили аналитики Института американского изучения войны (ISW) в своем отчете.Специалисты отмечают, что по состоянию на начало ноября партизанское движение ликвидировало по меньшей мере 11 российских оккупационных чиновников, а также известных коллаборантов.Оккупанты не смогли эффективно скрыть личности коллаборантов и не обеспечили базовую безопасность российских оккупационных чиновников в их домах и на рабочих местах, отмечает Институт.Российские захватчики также не смогли защитить уязвимые участки критически важных наземных линий связи: железнодорожные узлы и мосты, особенно в сельской местности.

"Украинские партизаны собирают информацию о целях российских военных и оккупационных властей и передают ее другим партизанам и украинским военным", - говорится в сообщении



Российские СМИ в большинстве своем игнорируют нападения партизан. Иногда они представляют их как "обычные украинские военные атаки", чтобы приуменьшить последствия партизанской войны на оккупированной россией территории.



Нехватка человеческих ресурсов в россии ухудшает способность русских войск эффективно защищать свои тыловые районы от партизанских нападений.



Кроме того, партизанские нападения продолжаются в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей даже после их аннексии. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о дальнейшей неспособности российских сил должным образом удерживать оккупированные территории.