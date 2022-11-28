Оккупанты не пускают сотрудников ЗАЭС на станцию ​​без контракта с Росатомом — Генштаб

19:11 28 ноября Киев, Украина





В вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ информирует, что остается угроза того, что рф нанесет ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. Для этого, добавили в Генштабе, противник удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.



Ситуация в регионах: Российские оккупанты запретили вход на Запорожскую АЭС тем сотрудникам станции, которые отказались подписывать контракты с "Росатомом" . Кроме того, войска рф продолжают наступать на Бахмутском направлении и обстреливать позиции Сил обороны и гражданские объекты.В вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ информирует, что остается угроза того, что рф нанесет ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины. Для этого, добавили в Генштабе, противник удерживает в готовности авиационную группировку и корабли-носители крылатых ракет.Ситуация в регионах:

на Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Бударки и Чугуновка Харьковской области;

оккупанты обстреляли из минометов и реактивной артиллерии районы Казачья Лопань, Стрелка, Огурцово, Бударки и Чугуновка Харьковской области; на Купянском направлении противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области;

противник ведет оборону ранее занятых рубежей. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Купянск, Табаевка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области; на Лиманском направлении российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области;

российские военные сосредоточились на ведении наступательных действий. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает попытки наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

противник продолжает попытки наступательных действий. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области; на Новопавловском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области;

оккупанты обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны и районы населенных пунктов Угледар и Нескучное Донецкой области; на Запорожском направлении оккупанты обороняются. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области;

оккупанты обороняются. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Новополь, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка и Каменское Запорожской области; на Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону позиций на временно занятых территориях. Не прекращает артиллерийские обстрелы населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

Ситуация на ЗАЭС

В Генштабе также сообщили, что с 28 ноября оккупанты запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать контракты с "Росатомом".



Накануне президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что наблюдаются признаки того, что российские оккупанты могут покинуть Запорожскую атомную электростанцию. По его словам, говорить о том, что россияне уходят из ЗАЭС рано, но есть признаки того, что войска рф готовятся к выходу.



В то же время пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил , что отвод войск россии с территории Запорожской атомной электростанции "быть не может".