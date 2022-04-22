Оккупанты назвали цель второго этапа войны в Украине

15:48 22 апреля Киев, Украина

Задачей российских оккупантов на втором этапе войны в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и обеспечение сухопутного коридора в Крым.

Об этом 22 апреля заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев на собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.



При этом Миннекаев отметил, что контроль над югом Украины даст возможность получить выход в Приднестровье, "где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".



В Министерстве обороны Украины отреагировали на цели "второй фазы" войны, которые озвучила россия. В ведомстве подчеркнули, что оккупанты начали озвучивать свои истинные мотивы.