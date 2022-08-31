Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС

12:44 23 августа Киев, Украина

Российские захватчики продолжают накапливать военную технику на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Рашисты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков"- "Энергоатом".

По данным НАЭК, всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.



В частности, возле первого энергоблока находятся 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.



Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" военных, некоторые из них – в масках.