Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС

Российские захватчики продолжают накапливать военную технику на Запорожской АЭС.
Об этом сообщил НАЭК "Энергоатом" в Telegram.
По данным НАЭК, всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.
В частности, возле первого энергоблока находятся 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.
Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" военных, некоторые из них – в масках.
В частности, возле первого энергоблока находятся 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.
Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" военных, некоторые из них – в масках.
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