Оккупанты начали вербовать на войну заключенных женщин

Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин, отбывающих наказание в колонии на оккупированных территориях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в субботу, 4 февраля.

"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения подготовки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в плен начали попадать женщины-военные из рф.