Оккупанты начали подготовку к "осеннему призыву" в Луганской области - ЦНС

Во временно оккупированной Луганской области захватчики подготавливаются к осеннему призыву на "военную службу".
В соответствии с информацией, предоставленной Центром национального сопротивления (ЦНС) в понедельник, 14 августа, оккупационные "военкоматы" в Луганской области активно проводят обследование для выявления годных к службе призывников на контролируемых захватчиками "организациях" и других "учреждениях".
По данным источника, с начала прошлого года оккупационные силы создали "военкоматы", которые составили списки жителей временно оккупированных территорий Луганской области с намерением включить их в ряды призывников. Основной контингент таких лиц, подлежащих призыву, представляет молодежь и молодое поколение этого региона.
В Центре национального сопротивления подчеркивают, что противостоящая сторона готовится к проведению осеннего призыва для мобилизации местных жителей с временно оккупированных территорий на востоке Украины в собственные вооруженные силы.
В соответствии с информацией, предоставленной Центром национального сопротивления (ЦНС) в понедельник, 14 августа, оккупационные "военкоматы" в Луганской области активно проводят обследование для выявления годных к службе призывников на контролируемых захватчиками "организациях" и других "учреждениях".
По данным источника, с начала прошлого года оккупационные силы создали "военкоматы", которые составили списки жителей временно оккупированных территорий Луганской области с намерением включить их в ряды призывников. Основной контингент таких лиц, подлежащих призыву, представляет молодежь и молодое поколение этого региона.
В Центре национального сопротивления подчеркивают, что противостоящая сторона готовится к проведению осеннего призыва для мобилизации местных жителей с временно оккупированных территорий на востоке Украины в собственные вооруженные силы.
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