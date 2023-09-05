Оккупанты начали подготовку к "осеннему призыву" в Луганской области - ЦНС

"Следует отметить, что российские силы вновь демонстрируют нарушение положений 51 статьи Женевской Конвенции, в которой четко подчеркивается, что оккупационная власть не имеет права принуждать защищаемое население служить в своих вооруженных силах или иных структурах безопасности", - подчеркнули в ЦНС.