Оккупанты начали печатать фейковые газеты для украинских военнопленных

ФСБ приступила к изготовлению фейковых газет, а также теле- и радиопередач, которые будут имитировать украинскую и независимую прессу для украинских военнопленных, находящихся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.
Об этом в эфире программы «Воздух» заявил основатель правозащитной организации «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.
По его словам, «это делается, чтобы давать изначально фейковую информацию о том, что украинская армия разгромлена, и за ними никто не придет, не спасет, не будет обменивать, и вся Украина уже под контролем российских силовиков». Так агррессоры надеятся, что бойцы станут "сговорчивее".
По его словам, «это делается, чтобы давать изначально фейковую информацию о том, что украинская армия разгромлена, и за ними никто не придет, не спасет, не будет обменивать, и вся Украина уже под контролем российских силовиков». Так агррессоры надеятся, что бойцы станут "сговорчивее".
Правозащитник, рассказывавший о пытках в российских колониях и СИЗО и объявленный в россии в розыск, ссылается на свой информированный источник в системе ФСИН, который в зарубежной прессе получил название Wind of change.
Такая психологическая обработка военнопленных, по мнению ее организаторов, "поможет ими лучше манипулировать", указывает Осечкин: «Чтобы деморализовать военнопленных, чтобы они подписывали показания, себя оговаривали и третьих лиц, с кем проходили службу».
Известна и цена изготовления таких материалов: по 22 тыс рублей на каждую фейковую газету, уточняет Осечкин.
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