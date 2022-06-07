Оккупанты начали печатать фейковые газеты для украинских военнопленных

20:18 07 июня Киев, Украина

ФСБ приступила к изготовлению фейковых газет, а также теле- и радиопередач, которые будут имитировать украинскую и независимую прессу для украинских военнопленных, находящихся в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.

Об этом в эфире программы «Воздух» заявил основатель правозащитной организации «Гулагу.нет» Владимир Осечкин.



По его словам, «это делается, чтобы давать изначально фейковую информацию о том, что украинская армия разгромлена, и за ними никто не придет, не спасет, не будет обменивать, и вся Украина уже под контролем российских силовиков». Так агррессоры надеятся, что бойцы станут "сговорчивее".

Правозащитник, рассказывавший о пытках в российских колониях и СИЗО и объявленный в россии в розыск, ссылается на свой информированный источник в системе ФСИН, который в зарубежной прессе получил название Wind of change.



Такая психологическая обработка военнопленных, по мнению ее организаторов, "поможет ими лучше манипулировать", указывает Осечкин: «Чтобы деморализовать военнопленных, чтобы они подписывали показания, себя оговаривали и третьих лиц, с кем проходили службу».



Известна и цена изготовления таких материалов: по 22 тыс рублей на каждую фейковую газету, уточняет Осечкин.