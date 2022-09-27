Оккупанты начали обнародовать результаты “референдумов”



Об этом сообщает российское пропагандистское агентство.

"По Запорожской области за - 98,19% (данные с 18% голосов), по "ДНР" за - 97,91% (данные с 14% голосов), по "ЛНР" за - 97,82% (данные с 13% голосов), по Херсонской области за - 96,97% (данные с 14% голосов)", - сообщает российское агентство.