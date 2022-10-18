Оккупанты начали наносить удары из Ростовской области

12:39 18 октября Киев, Украина

Армия рф начали атаковать авиацией из Ростовской области, а не из Каспия.



Об этом сказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.

«Стратегическая авиация рф продолжает обстреливать Украину ракетами Х-101 и Х-555. Но теперь начали атаковать из Ростовской области, а не из Каспия. То есть ближе. Это оставляет нам меньше времени отреагировать на пуск», – сказал Игнат.

Он пояснил, что пока из Каспия ракета летит со скоростью 900 километров в час, то есть возможность быстрее отреагировать Воздушным силам. Так же есть больше времени и людям спуститься в укрытие.

«Сейчас рф атакует из Ростовской области стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160. Там они имеют 6 самолетов, каждый может нести 8-12 ракет под крыльями», - подчеркнул представитель командования Воздушных сил.



Он добавил, что также россияне атакуют как с моря "Калибрами", так и баллистическими ракетами из северных регионов. Сейчас главной целью агрессора являются объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.