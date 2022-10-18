Оккупанты начали наносить удары из Ростовской области

Армия рф начали атаковать авиацией из Ростовской области, а не из Каспия.
Об этом сказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире единого телемарафона.
Он пояснил, что пока из Каспия ракета летит со скоростью 900 километров в час, то есть возможность быстрее отреагировать Воздушным силам. Так же есть больше времени и людям спуститься в укрытие.
Он добавил, что также россияне атакуют как с моря "Калибрами", так и баллистическими ракетами из северных регионов. Сейчас главной целью агрессора являются объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.
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