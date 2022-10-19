Оккупанты на Херсонщине планируют вывезти население города в рф

11:22 19 октября Киев, Украина

Главы оккупационной "администрации" Херсона и области заявили об перемещении порядка 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram и в эфире "Соловьев Live", один из главарей оккупационной "администрации" Херсона гауляйтер Кирилл Стремоусов в Telegram.

"Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Мы подсчитывали – примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра",- сказал Сальдо.



По его словам, людей будут вывозить поэтапно и бесплатно силами МЧС рф и так называемого "правительства" Херсонской области. Сальдо уверен, что на это уйдет около недели.



Он добавил, что в речном порту города уже стоят катера с людьми, которые якобы готовы отправиться на левый берег, но напряженности в городе якобы нет.



Гауляйтер заявил, что якобы существует "непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра".



По его словам, если ВСУ разрушат шлюзовые камеры Каховской ГЭС, то вода в двух районах Херсона может подняться на 1 метр. Поэтому коллаборанты Херсонской области якобы уже нарастили сброс воды по системе каналов, чтобы уберечь город от возможного затопления в случае повреждения шлюзов ГЭС.



Сальдо добавил, что тем жителям области, которые решат переехать в россию, якобы предоставят жилищные сертификаты.



По словам Стремоусова, на утро 19 октября ситуация в Херсонской области "не изменилась", но ВСУ якобы могут "начать наступать в любой момент".



Он призвал жителей Херсона "максимально быстро" переходить на левый берег.