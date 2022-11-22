Оккупанты на Херсонщине издевались над детьми - Лубинец

13:36 22 ноября Киев, Украина

Тысячи человек прошли через пыточные российских террористов в Херсонской области. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

“Знаете, я посещал все освобожденные территории… но масштабы нарушений международного гуманитарного права, которые там увидел, даже меня ужаснули. Здесь уже россия дошла до того, что она отдельно сделала камеру для детей, где их так же били”, - отметил Лубинец.

По его словам, захватчики не стремились получить от людей информацию - их просто избивали. Свидетели сообщали, что людей забирали из дома или с улицы, надевали мешок на голову и увозили: несколько дней жестко избивали, применяли электрический ток и практически не задавали вопросов.

“Потом человеку дают немного восстановиться – и снова выводят, привязывают… к стулу пластиковыми завязками и уже начинают задавать вопросы. Но такого типа: "Мы знаем, что ты - шпион ВСУ. Подтверждаешь ли ты это? Можешь, в принципе, не подтверждать, потому что мы все знаем. Твоя задача - подписаться под тем, что ты - шпион”, - сказал омбудсмен.



Лубинец рассказал, что людей часто пытали с применением электротока и доводили до такого состояния, что некоторые умоляли убить их.



Морили узников голодом и жаждой.

"Ребята набирали в пластиковую бутылку техническую воду и передавали из камеры в камеру. Там было маленькое отверстие, где проходила труба для отопления, люди через это отверстие передавали эту бутылку, чтобы по всем камерам - а их было 6 - расходилась бутылка. Она возвращалась назад - и снова в нее набирали воду”, - сказал Лубинец.



Свои зверства оккупанты часто фиксировали на видео. Омбудсмен отметил, что невозможно объяснить, "почему такая жестокость, такое отношение было просто к обычным гражданским лицам, и тем более к детям".



По его словам, координацию пыток на захваченных россией территориях осуществляет ФСБ рф, а в Херсоне действовали подразделения Росгвардии. Покидали эту территорию, росгвардейцы оставили элементы своего снаряжения.



Относительно случаев сексуального насилия со стороны захватчиков в Херсонской области Лубинец сказал, что такие факты фиксируются, но тема очень сложная и деликатная.