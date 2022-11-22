Оккупанты на Херсонщине издевались над детьми - Лубинец

Тысячи человек прошли через пыточные российских террористов в Херсонской области. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, захватчики не стремились получить от людей информацию - их просто избивали. Свидетели сообщали, что людей забирали из дома или с улицы, надевали мешок на голову и увозили: несколько дней жестко избивали, применяли электрический ток и практически не задавали вопросов.
Лубинец рассказал, что людей часто пытали с применением электротока и доводили до такого состояния, что некоторые умоляли убить их.
Морили узников голодом и жаждой.
Свои зверства оккупанты часто фиксировали на видео. Омбудсмен отметил, что невозможно объяснить, "почему такая жестокость, такое отношение было просто к обычным гражданским лицам, и тем более к детям".
По его словам, координацию пыток на захваченных россией территориях осуществляет ФСБ рф, а в Херсоне действовали подразделения Росгвардии. Покидали эту территорию, росгвардейцы оставили элементы своего снаряжения.
Относительно случаев сексуального насилия со стороны захватчиков в Херсонской области Лубинец сказал, что такие факты фиксируются, но тема очень сложная и деликатная.
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