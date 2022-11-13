Оккупанты могут забрать паспорт рф за нелояльность к войне

Глава правящего режима рф Владимир путин внес поправку в законопроект о возможности "за фейки о войне". Она предусматривает возможность лишения российских паспортов, которые раздали на оккупированных территориях Украины. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает российское издание Медуза, которое позиционирует себя как оппозиционное.
Таким образом, эта норма начнет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а вследствие "присоединения" россией оккупированных территорий и других аналогичных случаях.
Российский президент дополнил перечень "преступлений", за которые начнут лишать гражданства:
- Распространение фейков о ВС рф и дискредитация российской армии.
- Надругательство над флагом и гербом россии.
- Участие в деятельности нежелательной организации.
- Призывы к сепаратизму.
- Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.
В поправке говорится, что решение о лишении гражданства могут принять вне зависимости от того, когда было совершено преступление.
Как известно, президент запорожского завода Мотор Сич Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.
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