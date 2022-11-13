Оккупанты могут забрать паспорт рф за нелояльность к войне

10:40 13 ноября Киев, Украина

Глава правящего режима рф Владимир путин внес поправку в законопроект о возможности "за фейки о войне". Она предусматривает возможность лишения российских паспортов, которые раздали на оккупированных территориях Украины. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает российское издание Медуза, которое позиционирует себя как оппозиционное.

Таким образом, эта норма начнет действовать в отношении тех, кто получил паспорт не по праву рождения, а вследствие "присоединения" россией оккупированных территорий и других аналогичных случаях.

Российский президент дополнил перечень "преступлений", за которые начнут лишать гражданства:

Распространение фейков о ВС рф и дискредитация российской армии.

Надругательство над флагом и гербом россии.

Участие в деятельности нежелательной организации.

Призывы к сепаратизму.

Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.

В поправке говорится, что решение о лишении гражданства могут принять вне зависимости от того, когда было совершено преступление.

Как известно, президент запорожского завода Мотор Сич Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года.