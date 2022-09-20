Оккупанты "мобилизуют" 500 работников Енакиевского завода – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, россияне отменили отсрочку от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Противник продолжает принимать меры по пополнению потерь и формированию резервных подразделений.
По информации штаба, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.
Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.
По информации штаба, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.
Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.
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