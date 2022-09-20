Оккупанты "мобилизуют" 500 работников Енакиевского завода – Генштаб

08:39 20 сентября Киев, Украина

По данным Генштаба ВСУ, россияне отменили отсрочку от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях. По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов".

Противник продолжает принимать меры по пополнению потерь и формированию резервных подразделений.



По информации штаба, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.



Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.



Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.