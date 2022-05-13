Оккупанты меняют тактику боя

11:19 13 мая Киев, Украина

Россия все чаще использует сверхзвуковые ракеты и все меньше авиацию.





Залужный акцентировал, что Россия продолжает использовать стратегические крылатые ракеты, ежедневно запуская от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.



По его словам, в последнее время Россия все чаще использует тактику массированных запусков советских сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. В частности вчера РФ запустила 12 крылатых ракет по Кременчугскому НПЗ, две из которых удалось сбить из американского ПЗРК Stinger. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.Залужный акцентировал, что Россия продолжает использовать стратегические крылатые ракеты, ежедневно запуская от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.По его словам, в последнее время Россия все чаще использует тактику массированных запусков советских сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. В частности вчера РФ запустила 12 крылатых ракет по Кременчугскому НПЗ, две из которых удалось сбить из американского ПЗРК Stinger.

"Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, которая несет большие потери", – сказал Залужный.

Главком ВСУ также рассказал Милли, что видит победу Украины так: уничтожение врага, который находится на украинской земле, и освобождение всех захваченных им территорий. По его словам, оперативная обстановка сложная, но настроение украинских военных боевое – они нацелены лишь на победу.



Залужный поблагодарил народ и правительство США за помощь, а также заверил, что Украина ведет суровый учет и контроль за использованием переданных материальных средств. Всеми данными украинская сторона готова поделиться с посольством США.