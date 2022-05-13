Оккупанты меняют тактику боя

Россия все чаще использует сверхзвуковые ракеты и все меньше авиацию.
Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
Залужный акцентировал, что Россия продолжает использовать стратегические крылатые ракеты, ежедневно запуская от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.
По его словам, в последнее время Россия все чаще использует тактику массированных запусков советских сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. В частности вчера РФ запустила 12 крылатых ракет по Кременчугскому НПЗ, две из которых удалось сбить из американского ПЗРК Stinger.
Залужный акцентировал, что Россия продолжает использовать стратегические крылатые ракеты, ежедневно запуская от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры.
По его словам, в последнее время Россия все чаще использует тактику массированных запусков советских сверхзвуковых крылатых ракет Х-22. В частности вчера РФ запустила 12 крылатых ракет по Кременчугскому НПЗ, две из которых удалось сбить из американского ПЗРК Stinger.
Главком ВСУ также рассказал Милли, что видит победу Украины так: уничтожение врага, который находится на украинской земле, и освобождение всех захваченных им территорий. По его словам, оперативная обстановка сложная, но настроение украинских военных боевое – они нацелены лишь на победу.
Залужный поблагодарил народ и правительство США за помощь, а также заверил, что Украина ведет суровый учет и контроль за использованием переданных материальных средств. Всеми данными украинская сторона готова поделиться с посольством США.
Залужный поблагодарил народ и правительство США за помощь, а также заверил, что Украина ведет суровый учет и контроль за использованием переданных материальных средств. Всеми данными украинская сторона готова поделиться с посольством США.
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