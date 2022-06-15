Оккупанты контролируют большую часть Северодонецка, кроме промзоны - британская разведка

Спустя более месяца ожесточенных боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка, и их тактика – массированные удары артиллерии по застройкам – "нанесла значительный побочный ущерб всему городу".
Об этом сообщает британская разведка, утром, 15 июня.
В ведомстве подчеркнули, что украинские военные, а также несколько сотен гражданских лиц укрываются в подземных бункерах на территории химического завода "Азот" в промышленной зоне города.
В ведомстве подчеркнули, что украинские военные, а также несколько сотен гражданских лиц укрываются в подземных бункерах на территории химического завода "Азот" в промышленной зоне города.
В разведке добавили, что маловероятно, что россия ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного, затяжного конфликта во время первоначального планирования вторжения.
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