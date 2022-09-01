Оккупанты используют Запорожскую АЭС, чтобы запугать Запад

Захватчики используют Запорожскую атомную электростанцию чтобы запугать страны Запада ядерной катастрофой.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.
Оккупанты, видимо, надеются, что вероятная ядерная катастрофа отобьет желание у стран Запада помочь Украине деоккупировать юг.
Кроме того, эксперты отметили, что российские войска обстреляли Энергодар ракетами из соседних сел, чтобы обвинить бойцов ВСУ в обстреле города и создании угрозы для АЭС.
По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.
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