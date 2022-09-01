Оккупанты используют Запорожскую АЭС, чтобы запугать Запад

09:43 04 августа Киев, Украина

Захватчики используют Запорожскую атомную электростанцию чтобы запугать страны Запада ядерной катастрофой.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны.

"Российские войска, расположенные вокруг АЭС , атаковали украинские позиции в Никополе и других местах в последние недели, намеренно поставив Украину в затруднительное положение – либо Украина ответит огнем, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют российским силам продолжать обстрел украинских позиций из эффективной "безопасной зоны", – говорится в сообщении.



Оккупанты, видимо, надеются, что вероятная ядерная катастрофа отобьет желание у стран Запада помочь Украине деоккупировать юг.



Кроме того, эксперты отметили, что российские войска обстреляли Энергодар ракетами из соседних сел, чтобы обвинить бойцов ВСУ в обстреле города и создании угрозы для АЭС.



По данным "Энергоатома", российские оккупанты превращают Запорожскую АЭС в военную базу и используют ее как щит. Они развернули тяжелые артиллерийские батареи и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода из которого охлаждает шесть реакторов АЭС.