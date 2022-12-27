Оккупанты хотят провести "эвакуацию" из Энергодара

Российские военные подготовливают так называемую "эвакуацию" мирных граждан захваченного Энергодара Запорожской области.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС сообщили, что для проведения "эвакуации" Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в крымский город Джанкой.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В ЦНС сообщили, что для проведения "эвакуации" Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в крымский город Джанкой.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии