Оккупанты хотят провести "эвакуацию" из Энергодара

08:55 27 декабря Киев, Украина

Российские военные подготовливают так называемую "эвакуацию" мирных граждан захваченного Энергодара Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что для проведения "эвакуации" Запорожская атомная электростанция должна подготовить автобусы. Людей планируют вывозить в крымский город Джанкой.
 
"В начале "эвакуация" добровольная, но в дальнейшем оккупанты практикуют принудительное выселение", – сообщили в Сопротивлении.